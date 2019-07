Startseite > News > Ardian Real Estate erzielt Vollvermietung im Bürokomplex Konrad

Ardian Real Estate erzielt Vollvermietung im Bürokomplex Konrad

München: Rund drei Jahre nach dem Erwerb des Bürokomplexes Wappenhalle in München-Riem hat Ardian Real Estate die umfassenden Aufwertungsmaßnahmen abgeschlossen, in deren Rahmen der Immobilienkomplex neu positioniert und im September 2017 in KONRAD umbenannt wurde.

Durch aktives Asset Management und in enger Zusammenarbeit mit dem Münchner Team des Asset- und Property Managers LEOFF aus Mainz wurde inzwischen eine Vollvermietung der rund 34.000 qm umfassenden Büroflächen an 24 Mieter auf Basis langfristiger Mietverträge mit einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von über sechs Jahren erzielt. Zu den jüngsten Erfolgen zählten Neuvermietungen an Capgemini und Brainlab, die jeweils ihre bestehenden Niederlassungen in München erweiterten, Haier Deutschland, Secunet sowie das Bauzentrum der Stadt München.

Für die Aufwertungsmaßnahmen und das Rebranding wurde ein zweistelliger Millionen-Euro-Betrag investiert. Unterstützt wurde Ardian dabei vom renommierten Architektenbüro LSA Lampadius Schmidt Architekten. Derzeit wird darüber hinaus eine moderne Gastronomiefläche in dem Objekt geschaffen, welche ab September 2019 von Leonardi betrieben wird. Die zum Bürokomplex gehörende, unter Denkmalschutz stehende Wappenhalle kommt unverändert als hochwertige Veranstaltungsfläche für Galas, Messen und Ausstellungen sowie Konferenzen unter dem bestehenden Namen zum Einsatz.

Der moderne und qualitativ hochwertige Bürokomplex besteht aus der unter Denkmalschutz stehenden Wappenhalle, die 1939 gebaut und zuletzt 2002 umfassend modernisiert wurde, sowie neun durch Glasbauten miteinander verbundenen Gebäuden, die sich um einen zentralen Hofgarten ziehen. Bis 1992 diente die Wappenhalle als Empfangshalle des damaligen Münchener Hauptflughafens München-Riem. Der Erwerb erfolgte über den ersten Fonds von Ardian Real Estate, den Ardian Real Estate Europe Fund (AREEF), der über Mittelzusagen in Höhe von 700 Mio. Euro verfügt.