Arminius Group legt Artikel-8-Fonds mit „Manage to Sustainability“-Ansatz auf

Frankfurt: Die Arminius Group hat den Büroimmobilienfonds „Arminius Manage-to-Sustainability Office“ an aufgelegt. Bei diesem neuen Fonds setzt Arminius auf Immobilien mit signifikantem Optimierungspotenzial in allen drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der offene Spezial-AIF richtet sich an professionelle und semi-professionelle Investoren und ist für ein Zielvolumen von bis zu 1 Mrd. Euro Bruttoanlagewert konzipiert. Arminius strebt eine Fremdkapitalquote von maximal 60% auf Portfolioebene an. Als KVG fungiert die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.