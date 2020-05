Art-Invest Real Estate erwirbt das Wohnprojekt „Urban Village“ in Dresden

Dresden: Art-Invest Real Estate hat das Wohnungsprojekt Urban Village in der Königsbrücker Straße 95-97 von der Dresdner Wohnbau GmbH erworben. Das Neubauvorhaben wird nach Fertigstellung Ende 2021 über 120 Wohneinheiten sowie 130 Stellplätze verfügen. Der Erwerb erfolgt für einen Wohnungs-Spezialfonds im Rahmen eines Forward Deals und wurde von Ideal Wohnen GmbH & Co. KG vermittelt, welche auch mit dem Projektmanagement und der Projektsteuerung beauftragt wurden. Das Neubauvorhaben verfügt über rund 8.400 qm Mietfläche. Diese teilen sich in insgesamt sechs Baukörper auf und werden über einen begrünten Innenhof verbunden. Unweit der Altstadt werden ca. 120 moderne Wohneinheiten und ca. 130 Tiefgaragenstellplätze errichtet. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2021 vorgesehen. Die Vermietung der Wohneinheiten startet ab ca. Mitte 2021. Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion von Heuking Kühn Lüer Wojtek und Brand Berger beraten. Die Dresdner Wohnbau wurde von CMS Hasche Sigle beraten.