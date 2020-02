Startseite > News > Art-Invest Real Estate vermietet an Herrenausstatter in Essen

Art-Invest Real Estate vermietet an Herrenausstatter in Essen

Essen: Art-Invest Real Estate hat den Herrenausstatter Anson‘s Herrenhaus KG als Mieter für die Immobilie in der Kettwiger Straße 47 gewonnen. Das Traditionsunternehmen bezieht bereits im Frühjahr 2021 die rund 2.500 qm große Mietfläche in der hochfrequentierten Einkaufsstraße.

Das gemischt genutzte Einzelhandels- und Büroobjekt wurde bereits im Dezember 2018 von Art-Invest Real Estate erworben. Um es für neue Mieter nachhaltig attraktiv zu gestalten, wurden zwei bisher getrennt genutzte Mietflächen zusammengeführt und die Immobilie so als moderne zukunftsfähige Retailfläche neu positioniert.

Anson‘s Herrenhaus KG war seit 1989 an der Kettwiger Straße 1 mit seinen Verkaufsräumen ansässig und suchte bereits seit Längerem nach einem neuen Objekt in der begehrten Einkaufsstraße. Hauptmieter der Immobilie in der Kettwiger Straße 47 sind weiterhin der Einzelhändler Reserved und Büromieter aus der Telekommunikationsbranche sowie der Gastronomie.

Die Eugen Lehmkühler GmbH begleitend und beratend tätig.