Arvato Supply Chain Solutions baut Fashion-Distributionszentren in Dortmund und Dorsten/Marl aus

Gütersloh/Dortmund/Dorsten/Marl: Arvato Supply Chain Solutions erweitert seine Logistikzentren in Dortmund und Dorsten/Marl. Die neuen Lagerflächen werden vor allem für Bestandskunden aus der Fashion-Branche benötigt, deren Warenmengen im Onlineversand stark zugenommen haben.

In Dortmund wurde mit der Erweiterung des rund 33.000 qm großen Distributionszentrums Anfang September begonnen. Künftig werden dort 7.700 qm Grundfläche sowie 900 qm Mezzanine zusätzlich zur Verfügung stehen. Die Baumaßnahmen sollen im März 2021 abgeschlossen werden. Da im Zuge des Ausbaus des Multi-User-Standorts für Fashion- und Beauty-Logistik auch rund 50 neue Arbeitsplätze entstehen, wird der Parkplatz um 60 weitere Stellplätze und einen Fahrradunterstand inklusive E-Ladestationen erweitert.

In vollem Gange sind auch die Bauarbeiten zur Erweiterung des 60.000 qm großen E-Commerce-Distributionszentrums im interkommunalen Industriepark Dorsten/Marl. Seit Juli werden dort 2.000 qm Grundfläche neu geschaffen und drei ebenso große Mezzaninen eingebaut, so dass künftig insgesamt 8.000 qm an zusätzlicher Nutzfläche zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung ist für März 2021 geplant. Neben den neuen Logistikflächen entsteht bis Februar 2021 ein weiterer Anbau mit Sozialräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den Arvato einen hohen sechsstelligen Betrag investiert. Dies ist auf Grund der kontinuierlich gestiegenen Zahl an Arbeitsplätzen notwendig.