ASG Technologies verlängert in Chemnitz

Chemnitz: ASG Technologies Group, Inc. verbleibt mit ihrer ostdeutschen Niederlassung in Chemnitz und verlängert seinen Mietvertrag über rund 765 qm Bürofläche in der Zwickauer Straße 56. Zu den Flächen gehören auch 40 qm Lagerfläche und 20 Parkplätze. Eigentümer des Bürogebäudes ist die KG F. E. Baum Vermögensverwaltung GmbH & Co. JLL war beratend für ASG tätig.