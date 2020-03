Aufsichtsrat bestellt Jörg Hermes zum ordentlichen Vorstandsmitglied

Hamburg: Der Aufsichtsrat der DZ HYP hat Jörg Hermes (50) mit Wirkung zum 1. April 2020 zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Bank bestellt. Neben Jörg Hermes besteht der Vorstand weiterhin aus Dr. Georg Reutter (Vorsitzender) und Manfred Salber.

Jörg Hermes wird zukünftig die Geschäftsbereiche Finanzen, Compliance, IT und Organisation & Betrieb, Interne Revision und Personal verantworten. Hermes tritt die Nachfolge von Dr. Carsten Düerkop an, der aus dem Vorstand der DZ HYP ausscheidet und am 1. April 2020 den Vorstandsvorsitz der VR-Bank Westmünsterland eG übernimmt.