Aurelis baut Unternehmerpark in München-Aubing

München: Die Aurelis Real Estate errichtet den ersten Bauabschnitt des Unternehmerparks in München-Aubing spekulativ. Auf dem insgesamt 55.000 qm großen Grundstück an der Rupert-Bodner-Straße 5 entstehen im ersten Bauabschnitt rund 12.800 qm Bruttogeschossfläche für Hallen- und Büronutzung. Diese können in Mieteinheiten von rund 1.000 bis 6.300 Quadratmeter aufgeteilt und flexibel genutzt werden. Mit der Realisierung wurde die Firma Goldbeck als Generalunternehmer beauftragt. Die Fertigstellung der ersten drei von insgesamt sieben geplanten Gebäuden ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

Die ersten drei Gebäude verfügen jeweils über Hallen. Im ersten Obergeschoss befinden sich die dazugehörigen Büro- und Nebenflächen. Parkplätze stehen in den Außenbereichen der einzelnen Gebäude zur Verfügung.