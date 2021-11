Aurelis errichtet UnternehmerPark in München-Aubing

München: An der Rupert-Bodner-Straße 5 in M-Aubing entsteht der erste UnternehmerPark der Aurelis Real Estate in Bayern. Wie das Immobilienunternehmen mitteilt, sind auf dem 55.000 qm großen Grundstück sieben Einzelgebäude mit insgesamt rund 31.400 qm Büro- und Hallenflächen sowie dazugehörigen Außenstellplätzen geplant. Die Gebäude lassen sich in Mietflächen von 900 bis 6.600 qm aufteilen und werden in mehreren Bauabschnitten realisiert. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt bereits vor. Die Arbeiten zur Realisierung des ersten Bauabschnitts sollen Anfang 2022 beginnen und im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Das neue Gewerbegebiet befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum geplanten Aubinger Kunstareal „Bergson“ und nur wenige hundert Meter vom Autobahnring A99 entfernt.