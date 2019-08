Startseite > News > Aurelis investiert rund 70 Mio. Euro in Duisburg

Duisburg: In Duisburg entsteht im Quartier I der Duisburger Freiheit ein neuer Studienort für die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (FHöV NRW). Knapp sechs Monate nach der Übergabe des neuen Standortes des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat das Immobilienunternehmen Aurelis den Zuschlag für das nächste große Hochbauprojekt neben dem Hauptbahnhof erhalten.

Im August 2022 wird der neue Studienort der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW am Studienort in Duisburg seinen Betrieb aufnehmen. In dem neuen Gebäude werden künftig über 2.000 junge Menschen studieren.

Das neue Duisburger Studienzentrum der Fachhochschule für die öffentliche Verwaltung wird 61 Kursräume, eine Bibliothek und Kantine sowie Büros für Dozenten und Verwaltung und 398 Tiefgaragenplätze auf einer Bruttogeschossfläche von rund 31.220 qm haben. Der Baubeginn wird im nächsten Jahr erfolgen, bis Mitte 2022 soll das Gebäude bezugsfertig sein.