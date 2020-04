Aurelis schließt Entwicklung in Köln-Ehrenfeld ab – Kontrastprogramm auf 26.000 Quadratmetern

Köln: Mit dem Umbau von 1.070 qm Hallenfläche zu 2.000 qm Bürofläche schließt das Immobilienunternehmen Aurelis sein Projekt „Kontrastwerk“ in Köln-Ehrenfeld ab. Die Ambient Innovation: GmbH erweiterte ihre bereits bestehenden Mietflächen in einem benachbarten Gebäudeteil um mehr als 540 qm. Die Firma gridscale GmbH übernahm zusätzliche ca. 940 qm Mietfläche und profitiert damit von einer neuen Verbindung zwischen ihren bisherigen Flächen. Die Coepto GmbH vergrößerte sich auf etwa 580 qm Mietfläche. Damit ist der Gewerbepark an der Oskar-Jäger-Straße komplett revitalisiert und voll vermietet. Das Team um Projektleiter Matthias Geiger hat auf einer Grundstücksfläche von ca. 26.000 qm einen Mix für mittelständische Nutzer aus unterschiedlichen Branchen geschaffen. Seit 2008 hat die Aurelis den Standort in enger Abstimmung mit der Stadt Köln nach und nach umstrukturiert und aufgewertet. Das Konzept wurde mit den ebenfalls im Kontrastwerk ansässigen raumwerk Architekten entwickelt. Aurelis hat in den gesamten Standort bisher etwa 20 Mio. Euro investiert.