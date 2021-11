Aurelis verkauft Teil der Nürnberger Marienzeile an Wealthcap

Nürnberg: Aurelis Real Estate verkauft das dritte von insgesamt vier geplanten Bürogebäuden in der Nürnberger Marienzeile an Wealthcap. Das freistehende Gebäude umfasst eine Gesamtmietfläche von 10.262 qm, verteilt auf fünf Obergeschosse, ein Untergeschoss und eine Tiefgarage mit 116 Stellplätzen. Der Neubau soll in Q4 2022 fertiggestellt werden und ist bereits komplett und langfristig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. Sie schloss den Mietvertrag im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ab, das die Räumlichkeiten künftig nutzen wird.

Die Marienzeile erstreckt sich über rund 350 Meter entlang der Nürnberger Bahnhofstraße, unweit der historischen Altstadt. Das Kopfgebäude Wilhelm ist bereits in Betrieb und wurde ebenso wie der Bauteil Maximilian von Savills IM erworben. Der vierte Bauteil Karl soll voraussichtlich Mitte 2023 bezugsfertig sein. Alle vier Gebäude entstehen nach Plänen des Büros KSP Jürgen Engel Architekten.