Aus Lloyd Fonds AG wird LAIQON AG

Hamburg: Die Lloyd Fonds AG gibt bekannt, dass sich der Name des Unternehmens mit der Eintragung in das Handelsregister am 2.1.2023 in LAIQON AG geändert hat. Damit setzt das Unternehmen die Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 über die Änderung der Firma und die entsprechende Satzungsänderung um. Die Namensänderung wirke sich nicht auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des Unternehmens aus, und es seien keine weiteren Maßnahmen seitens der bestehenden Aktionäre und Inhaber der Wandelschuldverschreibung 2020/2024 erforderlich.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien an bzw. um den 3. Januar 2023 unter dem neuen Namen und dem neuen Börsenkürzel LQAG (bisher: L1OA) gehandelt werden. Die bisherige internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A12UP29 und die nationale Wertpapierkennnummer (WKN) A12UP2 bleiben erhalten. Ebenfalls erhalten bleiben die ISIN DE000A289BQ3 und die WKN A289BQ der Wandelanleihe 2020/2024.