BaFin erteilt Vonovia Freigabe für zeitnahes Übernahmeangebot an Aktionäre der Deutsche Wohnen

Bochum : Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat der Vonovia SE heute die Freigabe für ein erneutes zeitnahes öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE erteilt. Am 23. Juni 2021 hatte Vonovia bereits ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen veröffentlicht. Dieses hatte jedoch die Mindestannahmeschwelle von 50% nicht erreicht. Ein erneutes öffentliches Übernahmeangebot ist in einem solchen Fall vor Ablauf eines Jahres nach Ende der Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots nur mit der Zustimmung der Zielgesellschaft und einer entsprechenden Befreiung von dieser Sperrfrist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zulässig. Die Deutsche Wohnen hatte ihre Zustimmung im Rahmen des neuen Business Combination Agreements erklärt.