Barings hat Büroflächen des The Westlight in Berlin zu 85 Prozent vermietet, neuer Mietabschluss über rund 9.300 Quadratmeter

Berlin: Barings hat nach Abschluss von zwei neuen Mietverträgen über zusammen ca. 9.300 qm nun 85% der Bürofläche von The Westlight, einem großen 15-stöckigen Bürohochhaus, vorvermietet. Design Offices hat fünf Etagen des Projekts mit insgesamt ca. 7.000 qm für 12 Jahre angemietet. Darüber hinaus hat das globale Dienstleistungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, Cushman & Wakefield, einen 10-Jahres-Mietvertrag über 2.300 qm abgeschlossen, um seine Standorte in Berlin zusammenzuführen. Diese jüngsten Abschlüsse folgen auf die Vermietung von 6.700 qm an die internationale Anwaltskanzlei Greenberg Taurig und bedeuten, dass 85% der ca. 16.500 qm Bürofläche des Gebäudes bereits vor der Fertigstellung in diesem Sommer vorvermietet sind. 1.600 qm Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss stehen noch zur Verfügung. Das 60 Meter hohe Gebäude befindet sich in der Budapester Straße 35, Ecke Kurfürstenstraße in der Berliner City West. Barings wurde von GSK und HauckSchuchardt beraten. CMS war für Design Offices tätig.