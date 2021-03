Barings verkauf Büroimmobilie in Paris nach Modernisierung und Vollvermietung

Paris : Barings hat ein Bürogebäude in zentraler Lage von Paris an einen institutionellen französischen Investor verkauft. Die Immobilie in der Rue du Helder 9 wurde für eine paneuropäische Value-Add-Immobilienstrategie von Barings gehalten. Barings hatte das 1.700 qm große Bürohaus im Jahr 2018 leerstehend erworben und es danach komplett modernisiert. Das Gebäude erhielt nach der Repositionierung eine BREEAM- und HQE-Nachhaltigkeitszertifizierung – jeweils mit der Stufe „Excellent“. Bereits zehn Monate vor Beendigung der Bauarbeiten wurde die gesamte Bürofläche an ein global tätiges Modelabel vorvermietet. Barings wurde von Oudot & Associés, BNP Paribas Real Estate beraten.