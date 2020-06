Basic Value GmbH erwirbt Gewerbepark in Essen

Essen: Eine 100%ige Tochter der Basic Value GmbH ist neue Eigentümerin eines Gewerbeparks an der Cathostraße in Essen-Bergeborbeck. Bereits am 1. April 2020 übernahm die Basic Value die Gewerbeimmobilie im Gesamtvolumen von rund 7.000 qm Mietfläche auf einem über 12.000 qm großen Grundstück im Essener Norden.

Der Gewerbepark besteht aus diversen Büro- und Lagergebäuden, Freilagerflächen sowie einem Mehrfamilienhaus. Unter den Mietern befinden sich bekannte Namen wie u.a. die STRABAG AG, die Stadt Essen oder die ALMO-Gerüstbau GmbH.

Die Transaktion wurde vermittelt durch NAI apollo auf der Verkäuferseite sowie die CUBION Immobilien AG auf der Käuferseite. Verkäufer war ein international agierender Immobilieninvestor mit Sitz in Luxemburg.