Baubeginn für SCALE – 25.000 Quadratmeter BGF flexible Büroflächen entstehen in Berlin

Berlin: Die Projektentwickler Gateway Real Estate und Townscape verkünden den Baustart für ein neues Bürohaus mit 25.000 qm BGF in der Storkower Straße. Mit dem SCALE getauften Objekt in Prenzlauer Berg an der Grenze zum Stadtbezirk Friedrichshain werden moderne Flächen für flexible Bürokonzepte, Gewerbe und Coworking geschaffen. Der Baustart ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2022 geplant. Die architektonische Planung hat das Düsseldorfer Architekturbüro K6 Architekten übernommen. Die rechtliche Beratung beim Ankauf erfolgte für Townscape durch WALCH RITTBERG NAGEL Rechtsanwälte.