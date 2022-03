Baubeginn für UnternehmerPark in München-Aubing

München: Die Aurelis Real Estate hat mit der Realisierung des UnternehmerParks in München-Aubing begonnen. Seit Anfang März werden die Baufelder freigeräumt und die Erschließungsarbeiten des insgesamt 55.000 qm großen Grundstücks an der Rupert-Bodner-Straße 5 beginnen. In einem ersten Bauabschnitt sollen drei funktionelle Gebäude mit insgesamt rund 12.400 qm BGF entstehen. Sie lassen sich in Mieteinheiten von 800 bis 6.175 qm aufteilen und sind flexibel nutzbar. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist Mitte 2023 geplant. Weitere vier Gebäude werden in den kommenden Jahren folgen.