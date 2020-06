Baugrundstück für das Quartier „Löbtauer Tor“ erworben: AOC Immobilien AG plant neben Gewerbeflächen auch Wohnraum in Dresden

Dresden : Die AOC Immobilien AG hat im Dresdner Stadtteil Löbtau ein 4.884 qm großes Baugrundstück erworben. Das Areal befindet sich zwischen der Löbtauer Straße und der Eichendorffstraße und wird an den Seiten zusätzlich durch die Lübecker Straße und die Columbusstraße begrenzt. Geplant ist ein urbanes Quartier mit etwa 12.500 qm Gesamtmietfläche, wobei circa 8.900 qm auf Mietwohnungen und etwa 3.600 qm auf Gewerbe entfallen sollen. Die Flächen verteilen sich auf drei Bauwerke. Prägend wird ein sechsgeschossiger Gebäuderiegel entlang der Löbtauer Straße mit attraktiven Handels- und Büroflächen vom Erdgeschoss bis in das erste Obergeschoss sowie Wohnungen in den darüber liegenden Etagen sein. Dazu gesellen sich zwei freistehende, fünfgeschossige Wohnhäuser entlang der ruhigen Eichendorffstraße. Unter den Gebäuden bietet eine Tiefgarage Platz für bis zu 130 Pkw-Stellplätze.