Baustart im Unternehmerpark „Altes Stahlwerk“ in Hannover-Linden

Hannover: Im Unternehmerpark „Altes Stahlwerk“ an der Badenstedter Straße in Hannover-Linden rollen die ersten Bagger an. Nachdem die Aurelis Real Estate GmbH kürzlich die Teilbebauungsgenehmigung für den ersten Abschnitt erhalten hat, fangen jetzt die Erdarbeiten für eine rund 6.300 qm große Halle an. Sie wird im nordöstlichen Teil des insgesamt 56.340 qm großen Grundstücks entstehen und soll durch rund 650 qm integrierte Bürofläche ergänzt werden. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2023 geplant. Der Unternehmerpark wird in insgesamt drei Bauabschnitten entwickelt. Dabei werden in Summe rund 20.000 qm Hallen- und 2.000 qm Bürofläche entstehen.

Zusätzlich wird ein Bestandsgebäude von über 2.500 qm Bürofläche entlang der Badenstedter Straße revitalisiert. Diese Arbeiten werden parallel zum zweiten Bauabschnitt, voraussichtlich 2024, stattfinden.