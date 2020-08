Beckum: Baubeginn für den dritten Bauabschnitt des Wohnquartiers „Grüner Ring“

Neubeckum: Anlässlich des Baubeginns für den dritten und letzten Bauabschnitt im Wohnquartier „Grüner Ring“ hatten die Gemeinde und der beta Bauland zum traditionellen Spatenstich an die Schlehenstraße eingeladen. Dort steht die Errichtung von rund 100 Wohneinheiten an. In diesem Bauabschnitt bleiben einige Flächen im Eigentum der Stadt Beckum, auf diesen ist vor allem Geschosswohnungsbau geplant. Rund 13.800 qm Nettobauland – das sind ca. 35 Grundstücke in einer Größenordnung von ca. 400 qm – werden im Einzelvertrieb durch beta Bauland an den Markt gebracht. Dies sind primär Flächen für den Bau von Einfamilienhäusern.