Berlin: Quantum erwirbt Amazon Sortation-Center für Koreanischen Investorenclub

Berlin: Die Hamburger Quantum Gruppe erwirbt das Amazon Sortation-Center für zwei von Mastern Investment Management, einem der führenden Immobilien Asset Manager in Korea, gemanagten Fonds. Quantum hat den Deal initiiert, strukturiert und für Mastern durchgeführt. Darüber hinaus wird Quantum das Asset Management für die Logistikimmobilie übernehmen. Das von May & Co. und Pflugfelder entwickelte Logistikcenter verfügt über insgesamt 35.000 qm Mietfläche und befindet sich auf einem 120.000 qm großen Grundstück. Amazon hat einen langfristigen Mietvertrag für das Sortation-Center abgeschlossen. Es ist die erste von drei Projektentwicklungen die May & Co. und Pflugfelder auf dem 36 ha großen LOG Park Areal durchführen. Für den Käufer waren Clifford Chance, JLL und WITTE Projektmanagement tätig. Die Verkäuferseite wurde durch Allen & Overy betreut.