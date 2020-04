Berlin: Savills berät bei Prolongation von 7.000 Quadratmeter Bürofläche in Teltow

Berlin/Teltow: Der Büroimmobilie in der Rheinstraße 10 bleibt die NTT Germany AG & Co. KG auch weiterhin als Mieter erhalten: Das globale Technologiedienstleistungsunternehmen, welches sich auf intelligente und sichere Technologielösungen spezialisiert hat, ist hier auf rund 7.000 qm Bürofläche ansässig. Eigentümer der Liegenschaft unweit von Berlin ist ein Fonds der BVT Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in München. Im Rahmen der Prolongation wurde eine umfassende Flächenmodernisierung verhandelt. Beraten wurde der Nutzer vom Occupier Services Team von Savills in enger Abstimmung mit den lokalen Berliner Experten des international tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmens.