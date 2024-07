BF.capital legt weiteren institutionellen Immobilienkreditfonds auf

Stuttgart: Die BF.capital GmbH startet das Fundraising für einen weiteren Immobilienkreditfonds. Der BF.capital Real Estate Debt Fund II strebt ein Zielvolumen von mindestens 300 Mio. Euro an. Das durchschnittliche Ausschüttungsziel liegt bei rund 6%, ebenso die Nettorendite. Die Laufzeit des Luxemburger SICAV-RAIF beträgt 8 Jahre zzgl. 2 Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren, die Mindestbeteiligungssumme beträgt 5 Mio. Euro. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Der Fonds wird ausschließlich in Whole Loans oder Senior Loans investieren. Mindestens 80% des Fondsvolumens sollen in Darlehen für Bestandsimmobilien mit Wertschöpfungspotential fließen.

In der Platzierung wird BF.capital durch den Fundraising-Spezialisten Placecap unterstützt.