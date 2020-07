Bima mietet Flächen in Beos-Gewerbepark bei Hamburg

Hamburg: Beos erweitert seinen Gewerbepark in Glinde bei Hamburg um einen 8.000 qm großen Neubau. Als erster Ankermieter mietet die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) für die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr 5.000 qm langfristig an. Die Bundeswehr-Uni will im Gebäude Lehr- und Forschungsflächen für das Bauingenieurwesen ansiedeln. Für die Baumaßnahmen, die im 2. Quartal 2021 abgeschlossen werden sollen, ist List Bau als Generalunternehmer verantwortlich. BNPPRE war vermittelnd tätig.

Der Gewerbepark „Altes Kieswerk“ ist seit 2019 im Bestand des geschlossenen Spezial-AIF „Beos Value Investment Funds Germany I„, der durch Intreal verwaltet wird