blackolive berät Unternehmen bei der Anmietung von rund 1.000 Quadratmeter in Nieder-Eschbach

Frankfurt: Zwei neue Mieter ziehen in die Berner Straße 38 – und beide Unternehmen wurden von blackolive beraten. Das Gebäude, das aktuell unter dem Namen BernBox38 vom Eigentümer Westcore Europe vermarktet wird, liegt im Stadtteil Nieder-Eschbach.

Die Elufra GmbH (Elektro Union Frankfurt) mietet mehr als 350 qm in dem Bürohaus an. Als weiterer Mieter zieht Aug.Prien Bauunternehmung GmbH & Co. KG auf eine Fläche von rund 650 qm.