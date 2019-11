Startseite > News > BlueRock Group kauft Bürogebäude in Nürnberg

BlueRock Group kauft Bürogebäude in Nürnberg

Nürnberg: Die BlueRock Group hat mit ihrem AIFM-regulierten Immobilienfonds BlueRock Fund ein Bürogebäude an der Dieselstraße erworben. Verkäufer ist ein US Family Office. Das 1994 errichtete Gebäude mit 16.000 qm Büro-, Lager- und Technikflächen ist vollständig und langfristig an die Deutsche Telekom vermietet. Zu dem Komplex im Business-Standort Hansapark gehören 117 Außenstellplätze.

Die Rechtsanwaltsgesellschaft HEUSSEN war auf Käuferseite rechtlich beratend tätig. Die BARTSCH Steuerberatungs GmbH hat steuerrechtlich beraten. MB Advisors Ltd. war ebenfalls beratend tätig.