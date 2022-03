BMO Real Estate Partners startet „BMO Europe Residential”-Fonds mit erstem Ankauf in Den Haag

München / Den Haag: BMO Real Estate Partners kauft für den neu aufgelegten Fonds „BMO Europe Residential FCP-RAIF” eine rd. 5.600 qm große Immobilie in der Paviljoensgracht 1-3 in Den Haag. Das sechsstöckige Gebäude wurde 1983 als Büro- und Geschäftshaus errichtet und in den letzten zwei Jahren zu einem Wohnhaus mit 60 Studios und Einzimmerapartments und einer Wohnfläche von insgesamt 3.050 qm umgebaut. Das EG und 1. OG bieten zusätzlich rd. 2.550 qm Büroflächen, welche langfristig an die Gemeinde Den Haag vermietet sind.

Der neue Fonds „BMO Europe Residential FCP-RAIF” mit einem Zielinvestitionsvolumen von 800 Mio. Euro wird in Wohnimmobilien aus den Bereichen Mid Market und Affordable Residential sowie Senior Living in Metropolregionen und strategisch bedeutenden Städten in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich und Spanien investieren.