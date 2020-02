Startseite > News > BMO vermietet an TK Maxx in Sport-Arena Freiburg

Freiburg: TK Maxx mietet auf insgesamt drei Etagen rund 2.300 qm Verkaufsfläche in der ehemaligen Sport Arena im Zentrum an. Das Eckgebäude liegt in zentraler Innenstadtlage, nahe der Haupteinkaufsstraße, zwischen der Salzstraße sowie Grünwälderstraße und direkt an einer Straßenbahnhaltestelle.

Nach einer umfassenden Revitalisierung des Objekts ist die Eröffnung spätestens im zweiten Halbjahr des Jahres 2021 geplant. Neben der durch TK Maxx genutzten Verkaufsfläche sind in den oberen zwei Etagen Büroflächen geplant. Das gesamte Objekt ist Teil eines Spezial-Sondervermögens der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH, verwaltet durch BMO Real Estate Partners Deutschland.