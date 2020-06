BNP Paribas Asset Management ernennt Hagen Schremmer zum Head of Germany

Frankfurt: BNP Paribas Asset Management ernennt Hagen Schremmer mit Wirkung zum 1. Juni 2020 zum Head of Germany. In dieser Funktion wird er das institutionelle, Wholesale- und Privatkundengeschäft leiten. Schremmer berichtet an Charles Janssen, Head of Northern Europe und Co-Head of Distribution Europe, und auf lokaler Ebene an Lutz Diederichs, CEO BNP Paribas Deutschland. Schremmer kommt von der Deutschen Bank Gruppe, wo er die letzten 20 Jahre gearbeitet hat, insbesondere im Privatkundengeschäft und Investmentbanking. Seit 2017 war er Leiter Retail & Wholesale Distribution, Deutschland & Österreich bei der DWS International GmbH. Daneben war er auch Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Executive Committee für die EMEA-Region.