BNP Paribas Real Estate Investment Management legt ersten europäischen Immobilienfonds gemäß den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens auf

Luxemburg : BNP Paribas Real Estate Investment Management legt den ersten europäischen Immobilienfonds gemäß den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 auf. Der „European Impact Property Fund” verfügt aktuell über 160 Mio. Euro an Eigenkapitalzusagen, darunter 100 Mio. Euro von einem führenden europäischen Versicherungsunternehmen sowie 50 Mio. Euro von einem französischen institutionellen Investor. Der Fonds strebt eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen im gesamten europäischen Portfolio um 40% innerhalb von 10 Jahren an. Der EIPF ist als offener und diversifizierter Fonds im europäischen Core-Segment strukturiert. Ziel ist es, regelmäßige und stabile Erträge mit einer jährlichen Netto-Ausschüttung von circa 4% und einem LTV von 25% zu erreichen. Der EIPF ist ein SICAV-SIF mit Sitz in Luxemburg. Der Fonds wird von BNP Paribas REIM Luxemburg verwaltet.