BNP Paribas Real Estate vermittelt: Logistikimmobilie in Offenburg verkauft

Offenburg: Eine Produktionsliegenschaft in der Robert-Bosch-Straße in Offenburg hat einen neuen Eigentümer: Die Casaplan Invest GmbH, ein Unternehmen der Saarbrücker Casaplan Gruppe, erwarb das Objekt von einem ortsansässigem Family Office. Das Stuttgarter Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war für den Verkäufer exklusiv vermittelnd und beratend tätig. Die im Jahr 1978 erbaute Produktions- und Lagerhalle inklusive Büroflächen verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 9.000 qm sowie eine Grundstücksfläche von mehr als 11.000 qm. Bereits seit 25 Jahren ist ein US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen Mieter in dem Objekt und nutzt den Standort Offenburg als eine seiner Hauptdependancen Europas.

