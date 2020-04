Bochum: Autobahn GmbH zieht ins Ex-Vonovia-Gebäude

Bochum: Die bundeseigene Autobahn GmbH hat 3.200 qm Bürofläche im sanierten ehemaligen Vonovia-Gebäude an der Philippstraße 3 in Bochum gemietet. Der neue Standort ist die Außenstelle der Niederlassung Westfalen in Hamm, von wo aus zukünftig die Autobahnmeistereien Dorsten, Gelsenkirchen, Kamen und Recklinghausen betreut werden. Genutzt werden die oberen drei Etagen des Gebäudes sowie Flächen im Keller. Das Essener Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war vermittelnd tätig. Eigentümerin der Immobilie mit einer vermietbaren Bürofläche von rund 17.600 qm ist die Fakt AG. Ab Januar 2021 wird die Autobahn GmbH deutschlandweit für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein.