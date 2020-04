Bremen: BELFOR Deutschland ist neuer Mieter im „Lloyd Industriepark“

Bremen: Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine Light Industrial-Immobilie mit rund 2.390 qm in der Bremer Neustadt/Airport-Stadt im „Lloyd Industriepark“ vermittelt. Neuer Mieter ist die BELFOR Deutschland GmbH. Die hochwertige Produktionsliegenschaft verfügt über rund 1.600 qm Hallenfläche und rund 790 qm Bürofläche. Der Industriepark an der Richard-Dunkel-Straße gehört zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF „BEOS Corporate Real Estate Fund Germany III“. Das Asset Management der Liegenschaft verantwortet die BEOS AG. Der gegenwärtige Vermietungsstand des rund 133.000 qm großen Gewerbeparks beträgt nahezu 100%.