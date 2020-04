Bremen: Robert C. Spies vermittelt Light Industrial-Immobilie mit knapp 1.000 Quadratmeter

Bremen: Das Unternehmen Assmann Kiel hat eine Gewerbeimmobilie im Erstbezug am Allerkai 4 in Bremen-Hemelingen gemietet. Die im hochwertigen Gewerbepark Allerkai 4 befindliche Mietfläche verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 989 qm; davon entfallen rund 736 qm auf die Hallenfläche und rund 253 qm auf die Bürofläche. Das Sanitätshaus für Medizin-, Orthopädie und Rehatechnik wird die neu angemieteten Flächen im Juni beziehen. Vermieter der Liegenschaft ist die Grundstücksgesellschaft Allerkai GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft der Peper & Söhne Unternehmensgruppe. Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG war beratend und vermittelnd tätig.