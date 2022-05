Bund, Land und Bürger feiern die Catella-Seestadt – ESG als Kernthema

Mönchengladbach: Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern sowie viel Prominenz aus Bund, Land und Stadt haben am vergangenen Wochenende die Seestadt mg+ gefeiert. Nach der Grundsteinlegung im Dezember 2021 folgte nun bereits das Richtfest für das Quartier, welches die größte Klimaschutzsiedlung in NRW ist. Die CO2-sparende Modulbauweise ermöglicht diese extrem kurze Bauzeit.

Catella Project Management realisiert in der Seestadt 2.000 Wohnungen und 2.000 Büro-Arbeitsplätze. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt ca. 750 Mrd. Euro. Mehr als ein halbes Dutzend bekannter nationaler und internationaler Architekturbüros sichern die gestalterische Vielfalt der Seestadt. Um trotzdem den Charakter eines Ensembles zu sichern, haben Stadt und Catella in mehreren Werkstattverfahren die Planer zusammengeführt, die gemeinsam Leitlinien verabschiedet haben.

Mit der Seestadt errichtet Catella in unmittelbarer Lage am Hauptbahnhof auf einer Fläche von über 14 ha eine sogenannte „10-Minuten-Stadt“, wo fußläufig alle Lebensbereiche von Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Sport, Einkaufen, Kultur, etc. miteinander verwoben werden. Neben ca. 2.000 neuen Wohnungen für alle Alters- und Einkommensklassen entstehen moderne Büroflächen, Gastronomie- und Serviceeinrichtungen, die insgesamt Platz für ca. 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen werden.

Kernstück des Projekts ist ein neu angelegter ca. 20.000 qm großer See, der zur Verbesserung des Mikroklimas beiträgt, als Retentionsbecken dient, einen Beitrag zum Artenschutz leistet und den Bürger*innen mit seinen naturnahen Uferzonen und Promenaden einen Anziehungspunkt mit einmaliger Aufenthaltsqualität in Innenstadtnähe bietet. Die Seestadt ist Teil des “Reallabors der Energiewende” des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und wurde durch das Wirtschaftsministerium des Landes NRW sowie der EnergieAgentur.NRW als größte Klimaschutzsiedlung des Landes zertifiziert.