BVT-Gesellschaft erhält Genehmigung für Windpark-Erweiterung in Emlichheim

Emlichheim: Die BVT Unternehmensgruppe hat für die BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für eine Erweiterung des Windparks Emlichheim erhalten. Neu gebaut werden sechs Windkraftanlagen mit einer Leistung von 25 MW bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 40 Mio. Euro. Die Finanzierung soll über ein öffentliches Angebot nach dem Vermögensanlagengesetz („VermAnlG“) erfolgen.

Die BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG betreibt seit 2000 in der Samtgemeinde Emlichheim im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, den Windpark Emlichheim. Ursprünglich umfasste der Windpark 21 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 31,5 MW. Im Jahre 2018 wurde von BVT ein Repowering mit leistungsstärkeren Windkraftanlagen durchgeführt; derzeit hat der Windpark 12 Windkraftanlagen (Gesamtleistung 36 MW). Nun hat die Windpark-Gesellschaft die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für eine Erweiterung des Windparks Emlichheim um 6 Enercon- Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 25 MW erhalten. Der Baubeginn erfolgt kurzfristig in Q4.2024, die Inbetriebnahme ist für 2026 vorgesehen.