BVT: Solides Platzierungsergebnis 2023 erhöht sich durch Spezialmandat auf eine Milliarde Euro

München: Die BVT Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr 124,7 Mio. Euro Eigenkapital bei professionellen, semiprofessionellen und Privatanlegern platziert. Erneut bildete die Anlageklasse Immobilien USA, seit 1976 im Angebot der BVT, mit umgerechnet 86,5 Mio. Euro den Investitionsschwerpunkt. Ergänzend zum klassischen Platzierungsgeschäft konnte sich die BVT-Tochter derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft ein bedeutendes Mandat im Bereich Energie und Infrastruktur sichern. Sie verwaltet für das „Südwest Konsortium“ als Service-KVG das Kapital einer Beteiligung an der EnBW-Tochter TransnetBW in Höhe von 876,5 Mio. Euro. Hinter dem „Südwest Konsortium“ stehen rund 50 Unternehmen, mehrheitlich Sparkassen aus Baden-Württemberg, die sich unter Führung der SV Sparkassen Versicherung Holding AG versammelt haben. Damit summiert sich das 2023 von der BVT Unternehmensgruppe insgesamt platzierte Eigenkapital auf eine Milliarde Euro – den höchsten Wert in der fast 50jährigen Firmenhistorie.

Bezogen auf das 2023 über die klassischen BVT Fondsserien erzielte Eigenkapitalvolumen von 124,7 Mio. Euro (Vorjahr 174,3 Mio.) belaufen sich die Investitionen professioneller und semiprofessioneller Anleger auf rund 58% (72,7 Mio. Euro), der Anteil der Privatanleger liegt bei rund 42% (52 Mio. Euro). Das Mandat der derigo als Service-KVG betrifft ausschließlich den institutionellen Bereich.

Im Rahmen der Residential USA Serie konnten 2023 über 89 Mio. USD (86,5 Mio. Euro) platziert werden. Im Vertrieb war der Publikums-AIF „BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG„, dessen Eigenkapital von 80 Mio. USD bis Jahresende 2023 platziert werden konnte. Mit dem Folgefonds „BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ setzt die BVT die Residential-Serie 2024 nahtlos fort. Außerdem bleibt über die Luxemburger Fondsplattform der VP Fund Solutions Luxembourg S.A. der Teilfonds „BVT Residential USA“ der BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF als Multi-Investoren-Fonds für sachkundige Anleger nach Luxemburger Recht bzw. professionelle und semiprofessionelle Anleger auch 2024 im Angebot.

In der Anlageklasse Immobilien Deutschland konzipiert BVT seit 1984 Beteiligungsmöglichkeiten und platzierte 2023 rund 19 Mio. Euro Eigenkapital. Der Spezial-AIF „BVT Ertragswertfonds Nr. 11 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ wurde exklusiv für das Depot-A eines Bankenpartners aufgelegt. Erfolgreich ausplatziert wurde auch der Publikums-AIF „BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG„. Neu in den Vertrieb ging 2023 der Spezial-AIF „BVT Zweitmarkt Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG„, der auch 2024 professionellen und semiprofessionellen Anlegern offensteht.

Im Bereich der Multi-Asset-Konzepte, seit 2005 Teil des Produktportfolios, betrug das platzierte Eigenkapital im vergangenen Jahr gut 15 Mio. Euro. Neu in den Vertrieb kamen 2023 zwei Publikums-AIF der Concentio Serie, davon einer mit Fokus auf erneuerbare Energie und Infrastruktur. Beide Fonds sind auch 2024 in der Platzierung.

Im Bereich Energie und Infrastruktur hat BVT ihr Beteiligungsangebot um einen von der VP verwalteten Luxemburger Fonds für sachkundige Anleger nach Luxemburger Recht bzw. professionelle und semiprofessionelle Anleger erweitert. Der neue Fonds wird in erneuerbare Energieprojekte investieren.