BVT: Weiterer Publikumsfonds der Residential USA Serie ausplatziert

München: Die BVT Unternehmensgruppe, Spezialist für Investitionen in Projektentwicklungen im US-Multi-Family Markt, hat den von ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Residential USA 15“) ausplatziert. Die Investmentgesellschaft hat sich bereits an zwei Projektentwicklungsgesellschaften nahe Washington D.C. bzw. Boston/Massachusetts beteiligt und damit ihr Portfolio komplettiert.

Der BVT Residential USA 15 hat das erforderliche Eigenkapital von gut 30 Mio. USD erreicht und wurde zum 31. Juli 2021 geschlossen. Beide Investitionen in die Entwicklung von Class-A-Apartmentanlagen erfolgten bereits während der Platzierungsphase. In 2020 wurde die schon zu Vertriebsbeginn identifizierte Projektentwicklung „Methuen“ in der gleichnamigen Gemeinde im Großraum Boston/Massachusetts erworben. Der Baubeginn für die 156 hochwertigen Apartments erfolgte im Mai diesen Jahres. Ebenfalls im Mai wurde das Grundstücks-Closing für die zweite Projektentwicklung „Huntington“ in Alexandria/Virginia, nur zehn Kilometer von Washington D.C. entfernt, mit 366 Class-A-Mieteinheiten, vollzogen. Diese Beteiligung erfolgte aufgrund der Projektgröße als Co-Investition zusammen mit einem Spezial-AIF der Residential USA Serie.

Zur Residential USA Serie

Im Rahmen der BVT Residential USA Serie wurden seit 2004 bislang 15 Beteiligungsgesellschaften aufgelegt, die zusammen 25 Apartmentanlagen mit insgesamt über 7.800 Wohnungen entwickelt haben bzw. entwickeln. Das Gesamtinvestitionsvolumen der BVT im Bereich Immobilien USA beläuft sich auf über 2,9 Mrd. US-Dollar.

Neue Beteiligungsangebote sind in Vorbereitung.