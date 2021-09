BWH Hotel Group Central Europe verzeichnet seit der Corona Pandemie ein nachhaltiges Hotelwachstum

Berlin/Eschborn: Die BWH Hotel Group Central Europe, die mit ihren Markenfamilien Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection und Sure Hotels verzeichnet seit der Corona Pandemie ein nachhaltiges Hotelwachstum.

So haben sich seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr insgesamt 20 neue Hotels mit 2.056 Zimmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz für eine Zusammenarbeit mit der BWH Hotel Group Central Europe GmbH entschieden, davon knapp zwei Drittel für eine der starken Full Brands Best Western, Best Western Plus und Best Western Premier.