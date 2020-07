CA Immo: Matthew Lunt neuer Leiter Asset Management Österreich und CEE

Wien: Matthew Lunt trat am 6. Juli 2020 als Head of Asset Management Austria & CEE in die CA Immo ein und übernahm die Verantwortung für alle Asset-Management-Aktivitäten in den jeweiligen Ländern. In Zusammenarbeit mit seinen engagierten, lokal ansässigen Teams wird er für die Verwaltung eines qualitativ hochwertigen Portfolios im Wert von rund 2,6 Mrd. Euro verantwortlich sein. Zuletzt war Lunt bei Tristan Capital Partners tätig.