CA Immo schließt den Verkauf des Bürogebäudes Wspolna 47-49 in Warschau erfolgreich ab

Warschau/ Wien: CA Immo schließt den Verkauf des Bürogebäudes Wspolna 47-49 in Warschau an Yareal Polska erfolgreich ab. Das Gebäude verfügt über eine vermietbare Fläche von 7.696 qm und 137 Parkplätze. CA Immo wurde im Verkaufsprozess von CBRE und der Rechtsanwaltskanzlei Greenberg Traurig beraten. Warschau ist einer der langjährigen Kernmärkte von CA Immo. Zum 30.6.2021 besteht das CA Immo-Portfolio in Polen aus neun Bürogebäuden mit einer Gesamtfläche von mehr als 170.000 qm, der Bilanzwert der Gebäude liegt bei ca. 590 Mio. Euro.