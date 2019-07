Startseite > News > CA Immo schließt Mietvertrag über 23.000 Quadratmeter in Berlin ab

CA Immo schließt Mietvertrag über 23.000 Quadratmeter in Berlin ab

Berlin: CA Immo hat mit KPMG einen langfristigen Mietvertrag über rund 23.000 qm Mietfläche in der Europacity abgeschlossen. Hierzu hat CA Immo die Realisierung eines modernen, rund 84 Meter hohen Class-A Bürohochhauses am Europaplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof beschlossen. Der Baustart des 100% vorvermieteten Landmark-Gebäudes soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen. Das Gesamtinvestment der CA Immo beträgt rund 155 Mio. Euro.

KPMG bündelt am Standort Europacity ab Anfang 2024 seine Berliner Einheiten. Bereits im März 2018 hatte KPMG das ebenfalls von CA Immo errichtete und vermietete rund 13.000 große Nachbargebäude des nun geplanten Hochhauses bezogen. Beide Gebäude sind über eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden. Das von Allmann Sattler Wappner Architekten (München) entworfene neue Hochhaus besteht aus einem rund 84 Meter hohem Turm und einem 4-6-geschossigen Sockelbau. Das Gebäude erstreckt sich über insgesamt 22 Stockwerke und wurde nach den Bedürfnissen von KPMG konzipiert.

Wie alle CA Immo Büroneubauten wird auch dieses Gebäude als Green Building errichtet und mindestens eine Zertifizierung nach DGNB Gold erhalten.