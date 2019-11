Startseite > News > CACEIS Deutschland: Gernot Wurzer neuer Head of Sales & Business Development

München: Seit dem 15. Oktober ist Gernot Wurzer als Head of Sales & Business Development bei CACEIS in Deutschland an Bord. Er übernimmt damit die Vertriebsverantwortung für die Kundenbereiche Asset Manager und Asset Owner sowie für Broker-Dealer und unterstützt bei der Akquisition von Neukunden und neuen Mandaten. In dieser Position berichtet er an Anja Maiberger, Head of Regional Coverage CACEIS Bank, Germany Branch. Wurzer verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Vor seinem Wechsel zu CACEIS bekleidete er leitende Positionen u.a. bei J.P. Morgan in Frankfurt, bei der Bayerischen Landesbank in Klagenfurt/ Österreich sowie bei Merrill Lynch International in London.