Cafe Extrablatt mietet in Köln

Köln: Colliers International hat rund 950 qm an das Cafe Extrablatt vermietet. Das Ladenlokal befindet sich im Neubauprojekt AntoniterQuartier, Antoniterstraße 14-16, der Evangelischen Gemeinde Köln. Die Eröffnung ist für dieses Jahr geplant. Damit verfügt das Cafe Extrablatt nach Filialen in der Breite Straße, am Eigenstein und am Alter Markt über den vierten Standort in Köln.