Catella baut 4.000 Wohnungen in und um Düsseldorf

Düsseldorf: Catella realisiert mit den Projekten Grand Central, Düssel-Terrassen und Seestadt rund 4.000 neue Wohnungen in und um Düsseldorf. Für Donnerstag, 01. Juni 2023 lädt Catella Interessierte ab 16 Uhr zum „Tag des Wohnens“ auf das Areal des Grand Central ein. Neben Ausstellung, Besichtigungen und Beratungen für Wohnungssuchende zu Miete oder Kauf steht eine wohnungspolitische Diskussion auf dem Programm.

Die drei Quartiere bieten jeweils unterschiedliche Nachfragesegmente ab – ein kurzer Überblick:

Das Grand Central mitten in Düsseldorf, unweit von Hauptbahnhof und fußläufig zur Kö, bietet urbanes Wohnen. Der erste Bauabschnitt wird im Herbst 2023 mit 147 preisregulierten Wohnungen (WBS) bezugsfertig sein. Mit den weiteren Bauabschnitten mit weiteren fast 1.000 Einheiten werden vom Seniorenwohnen bis zum Penthouse in luftiger Höhe alle Nachfragewünsche abgedeckt. Über die Realisierung wird derzeit mit der Adler-Gruppe, als derzeitigem Grundstückseigentümer, intensiv verhandelt.

In der Seestadt entstehen über 2.000 Wohnungen und ein ca. 20.000 qm großer See. Das Projekt wurde als die größte Klimaschutzsiedlung in NRW zertifiziert. Die ersten Wohnungen sind bereits bezogen, weitere folgen im Sommer. Bis September 2023 werden 248 Wohnungen fertiggestellt sein, die Vermietung läuft aktuell.

Mit den Düssel-Terrassen entsteht die zweitgrößte Klimaschutzsiedlung mit über 700 Wohnungen und 10.000 qm Grünfläche, ebenfalls binnen weniger Minuten vom Düsseldorfer Stadtzentrum entfernt. Die Hanglage gestattet über die Terrassierung einen schönen Blick über die Düssel-Auen im Abendlicht.