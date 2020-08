Catella European Residential III kauft Immobilien für 60 Mio. Euro

Berlin: Die Catella Residential Investment Management hat im Auftrag des Catella European Residential Fund III (CER III) für rund 60 Mio. Euro vier Bestandsimmobilien an Standorten in oder in der Nähe von wichtigen europäischen Städten, darunter Brüssel, Genf und Berlin, erworben. Die Transaktionen folgen auf eine neue Eigenkapitalerhöhung von 125 Mio. Euro im April von einem niederländischen Pensionsfonds und einem deutschen Investment Manager, sowie von 55 Mio. Euro im Juli von zwei deutschen institutionellen Anleger für die paneuropäische Wohnraumstrategie des Fonds.

In Brüssel hat CER III ein Wohngebäude aus dem Jahr 2005 mit 65 modernen Wohnungen und 70 überdachten Parkplätzen für rund 25 Mio. Euro gekauft. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende August erwartet.

In Ornex hat CER III für 20 Mio. Euro einen Komplex mit 33 Doppelhäusern und 12 Wohnungen gekauft.

In Potsdam hat CER III zwei Bestandsimmobilien in der Gartenstraße im Bezirk Babelsberg für rund 10 Mio. Euro erworben. Eines der Gebäude stammt aus dem Jahr 1911 und wurde in den letzten zehn Jahren umfassend saniert. Das andere Grundstück ist relativ neu und wurde 2014 gebaut. Beide Immobilien umfassen eine Gesamtfläche von 2.607 qm, die sich auf 27 Wohnungen und zwei kleine Gewerbeeinheiten verteilen.