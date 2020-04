Catella European Residential investiert in Wien, Vitoria und Hamburg; der Flaggschiff- Fonds erreicht damit ein Volumen von1,5 Mrd. Euro

Wien/Vitoria/Hamburg: Catella Residential Investment Management (CRIM) und die Catella Real Estate AG (CREAG) haben über ihre AIFM-Plattform drei innovative Wohnimmobilienprojekte in Wien, in nordspanischen Vitoria und in Hamburg für rund 147 Mio. Euro erworben. Mit diesen drei Transaktionen erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen ihres Flaggschiff-Fonds Catella European Residential (CER) auf rund 1,5 Mrd. Euro.

In Wien hat der CER für knapp 56 Mio. Euro 250 Neubauwohnungen vom österreichischen Bauträger Haring Group gekauft. Die Wohnungen sind Teil eines größeren Wohnimmobilienprojekts im 22. Wiener Gemeindebezirk. Insgesamt werden auf dem Gelände rund 1.300 Wohneinheiten entstehen, wobei es sich um einen Mix aus Eigentumswohnungen, frei finanzierten und staatlich geförderten Mietwohnungen handeln wird. Der Bau soll bis 2023 abgeschlossen sein.

CER erwarb darüber hinaus zwei bestehende Immobilien im sozialen Wohnungsbausektor in Vitoria, der Hauptstadt der autonomen spanischen Region Baskenland, für 51 Mio. Euro. Dies war die erste Transaktion eines ausländischen institutionellen Investors im Baskenland im Segment mietgebundener Wohnungen, in dem die Nachfrage nach Wohnraum in ganz Spanien extrem hoch ist. Bei den fast 500 Wohnungen handelt es sich um Eins- und Zweizimmerwohnungen zwischen 60 qm und 90 qm, die vollständig vermietet sind.

In der Hamburger HafenCity im Quartier Baakenhafen/Elbbrücken hat CER für rund 40 Mio. Euro ein schlüsselfertiges Bauprojekt von der Garbe Immobilien-Projekte GmbH erworben. Das dem KfW-55-Energieeffizienzstandard entsprechende Gebäude mit 15 staatlich geförderten und 60 frei finanzierten Einheiten basiert auf einem modernen Design, das im Rahmen eines Architektenwettbewerbs ausgewählt wurde. Die Gestaltung der frei finanzierten Wohnungen basiert auf einem Co-Living-Konzept.