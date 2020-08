Catella European Student Housing Fund II macht zweites Closing und kauft in Berlin und Großraum Paris

Berlin/Paris: Catella Residential Investment Management hat das Portfolio des Catella European Student Housing Fund II (CESHF II) mit dem Erwerb von zwei Studentenwohnheimen in Deutschland und Frankreich in Höhe von ca. 60 Mio. Euro maßgeblich auf nahezu 150 Mio. Euro Investitionsvolumen erweitert.

In Berlin hat der Fonds für ca. 40 Mio. Euro ein Objekt im Stadtteil Weißensee angekauft. Bei dem geplanten fünfgeschossigen Gebäude plus Staffelgeschoss handelt es sich um ein Studentenwohnheim mit insgesamt 261 Einheiten, verteilt auf einer Wohnfläche von ca. 6.300 qm. Die Apartments sind alle möbliert und verfügen über eine moderne Ausstattung und kompakte Grundrisse zwischen 16 – 41qm. Vermittelt wurde das Projekt durch die Hildebrandt Immobilien GmbH, die das Projekt unter dem deutschlandweit bekannten Branding CAMPO NOVO auch vermieten wird.

In Frankreich hat der Fonds in Cergy in der Region Île-de-France für rund 25 Mio. Euro ein Bauprojekt von Imodev erworben, das 240 Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von 5.108 qm inkl. Gemeinschaftsflächen von 481 qm umfasst. Das Bauprojekt beinhaltet Konzepte und Services der nächsten Generation, darunter auch mehrere Gemeinschaftsräume. Insgesamt wird der Komplex 447 qm Gemeinschaftsflächen bieten, darunter eine Rezeption, eine Cafeteria, einen Bereich für gemeinsames Arbeiten, eine Wäscherei, ein Geschäft, einen Fitnessraum und eine Terrasse, die von Twenty Campus (Sergic-Gruppe) betrieben werden. BE REAL Investment Management begleitete die Transaktion beratend. Die Institutional Investment Partners GmbH (2IP) stellt die AIFMPlattform für CESHF II zur Verfügung.